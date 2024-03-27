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سمير جعجع: هناك فريق مسيحي شارك في السلطة بشكل جزئي وازن او كلي منذ أكثر من 15 سنة اي التيار الوطني الحر و"ما طلع منو شي"

Lebanon 24
27-03-2024 | 15:29
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