Advertisement

أخبار عاجلة

جعجع: منذ تسلم ولي العهد محمد بن سلمان تبدلت مقاربة السعودية للملفات الخارجية بحيث لم تعد ترغب بالتدخل في التفاصيل الداخلية للدول

Lebanon 24
27-03-2024 | 16:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصادر فلسطينية: رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد مصطفى سيتولى وزارة الخارجية (سكاي نيوز)
lebanon 24
27/03/2024 23:17:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية: المملكة ترحب بصدور قرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال رمضان
lebanon 24
27/03/2024 23:17:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية: المملكة ترفض جميع الأعمال الإرهابية وتقف إلى جانب الشعب الأفغاني
lebanon 24
27/03/2024 23:17:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بلينكن: التقيت مع ولي العهد السعودي ووزير الخارجية لمناقشة الأزمة الإنسانية في غزة والجهود المبذولة لزيادة المساعدات للفلسطينيين بشكل فوري
lebanon 24
27/03/2024 23:17:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:40 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:18 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:08 | 2024-03-27
17:06 | 2024-03-27
16:56 | 2024-03-27
16:44 | 2024-03-27
16:11 | 2024-03-27
15:58 | 2024-03-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24