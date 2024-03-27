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القناة ١٢ الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي بدأ الاستعدادات لشنّ عملية في رفح في حال انهيار المفاوضات

Lebanon 24
27-03-2024 | 18:13
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