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إذاعة الجيش الإسرائيلي: عملية إطلاق النار في الأغوار أدت إلى إصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة ومتوسطة وطفيفة

Lebanon 24
28-03-2024 | 01:50
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