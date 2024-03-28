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جيش العدو الإسرائيلي: الجنود قاموا بإغلاق الطرق في بلدة العوجا ويقومون بملاحقة مسلح

Lebanon 24
28-03-2024 | 01:53
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