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وزارة الصحة في غزة: استشهاد 32,552 فلسطينيّاً وإصابة 74,980 منذ 7 تشرين الاول

Lebanon 24
28-03-2024 | 05:42
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