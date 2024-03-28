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وزارة الصحة في غزة: استشهاد 32,552 فلسطينيّاً وإصابة 74,980 منذ 7 تشرين الاول
Lebanon 24
28-03-2024
|
05:42
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