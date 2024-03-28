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المطران عبد الساتر في قداس خميس الأسرار: نصلّي على نية المسؤولين أن يتخلّوا عن كبريائهم ويتوقفوا عن الإصغاء إلى الخارج وليفكّروا في ما يمكن فعله لإبعاد الحرب عن لبنان

Lebanon 24
28-03-2024 | 06:19
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