المطران عبد الساتر في قداس خميس الأسرار: نصلّي على نية المسؤولين أن يتخلّوا عن كبريائهم ويتوقفوا عن الإصغاء إلى الخارج وليفكّروا في ما يمكن فعله لإبعاد الحرب عن لبنان

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