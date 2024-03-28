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مدير منظمة الصحة العالمية: نطالب بوقف فوري للهجمات على المستشفيات بغزة وندعو إلى حماية الطواقم والمرضى والمدنيين

Lebanon 24
28-03-2024 | 07:13
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