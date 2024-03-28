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الأونروا: قوافلنا الغذائية تمنع من الوصول إلى شمال غزة حيث المجاعة وشيكة كما أن الوقت ينفد ويجب رفع القيود الآن

Lebanon 24
28-03-2024 | 07:20
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