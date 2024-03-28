وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: سندخل رفح وسيحدث ذلك بسرعة وسنحل كتائب حماس هناك ولا يمكن تحقيق النصر الكامل من دون ذلك (الجزيرة)

Lebanon 24