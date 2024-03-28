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صاروخ إسرائيلي يعترض مسيرة بمحيط مقر قيادة الجيش الشمالية في صفد بالجليل (الحدث)

Lebanon 24
28-03-2024 | 07:57
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