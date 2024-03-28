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كتائب شهداء الأقصى: تمكنا خلال الأيام الماضية من تدمير 11 آلية عسكرية للعدو وإيقاع عشرات من جنوده بين قتيل وجريح في 45 مهمة مختلفة

Lebanon 24
28-03-2024 | 11:44
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