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نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي آنا كوزنتسوفا: أجهزة الاستخبارات الأوكرانية تقوم بتجنيد القاصرين ليقوموا بتنفيذ أنشطة إرهابية

Lebanon 24
28-03-2024 | 11:51
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