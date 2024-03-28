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محكمة العدل الدولية تُطالب إسرائيل بتقديم تقرير للمحكمة بشأن التدابير التي اتخذتها خلال شهر واحد

Lebanon 24
28-03-2024 | 12:21
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