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نواب أميركيون في رسالة إلى بايدن: رفض نتنياهو معالجة المخاوف الأميركية بشأن غزة غير مقبول

Lebanon 24
28-03-2024 | 13:25
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