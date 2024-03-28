"الجزيرة" عن صحيفة "إسرائيل اليوم": المحكمة العليا تُصدر أمرا مؤقتا اعتبارا من 1 نيسان بتجميد ميزانية المدارس الدينية التي لا يلتحق طلابها بالتجنيد

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