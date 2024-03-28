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إصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف بناية سكنية قرب برج الوحدة في حيّ النصر غربي مدينة غزة (الميادين)

Lebanon 24
28-03-2024 | 14:14
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