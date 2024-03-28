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"الجزيرة" عن هيئة البثّ الإسرائيلية: نتنياهو يُهاجم المستشارة القانونية ويتّهمها بمحاولة تفكيك الحكومة
Lebanon 24
28-03-2024
|
14:19
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