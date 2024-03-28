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بدء اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر برئاسة نتنياهو لبحث تطورات حرب غزة وصفقة التبادل (سكاي نيوز)

Lebanon 24
28-03-2024 | 16:18
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