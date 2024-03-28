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"الأونروا": منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة يُعرّض النظام الإنساني للخطر ويُؤدّي إلى عواقب وخيمة على الصعيد الإنساني وحقوق الإنسان

Lebanon 24
28-03-2024 | 17:49
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