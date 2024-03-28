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الخارجية السعودية: المملكة تجدد مطالبتها المجتمع الدولي لاتخاذ المزيد من الإجراءات لوقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي

Lebanon 24
28-03-2024 | 20:18
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