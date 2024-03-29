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رويترز نقلا عن مصدرين أمنيين: الضربات الإسرائيلية على حلب قتلت 5 من مقاتلي حزب الله

Lebanon 24
29-03-2024 | 01:15
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