"لبنان 24": المعلومات الاولية تشير الى وقوع اصابات في استهدف السيارة على طريق البازورية وادي جيلو وفرق الإسعاف التابعة لجمعية كشافة الرسالة الإسلامية للمكان المستهدف

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