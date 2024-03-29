Advertisement

أخبار عاجلة

المرصد السوري: فرار 12 من سجناء داعش من سجن بريف عفرين

Lebanon 24
29-03-2024 | 04:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المرصد السوري: الغارات الإسرائيلية فجرا استهدفت مستودعات سلاح لحزب الله بريف دمشق (العربية)
lebanon 24
29/03/2024 11:17:16 Lebanon 24 Lebanon 24
المرصد السوري: مقتل 4 من عناصر الدفاع الوطني في هجوم لداعش في حمص (الحدث)
lebanon 24
29/03/2024 11:17:16 Lebanon 24 Lebanon 24
"المرصد السوري": 34 بين قتيل وجريح وأكثر من 50 مفقودًا بهجوم لـ"داعش" على جامعي الفِطر ببادية دير الزور (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
29/03/2024 11:17:16 Lebanon 24 Lebanon 24
المرصد السوري: الجيش السوري يخلي أحد مواقعه بريف القنيطرة بطلب من اليونيفل
lebanon 24
29/03/2024 11:17:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:07 | 2024-03-29
05:05 | 2024-03-29
04:58 | 2024-03-29
04:53 | 2024-03-29
04:28 | 2024-03-29
04:19 | 2024-03-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24