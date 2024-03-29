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مصادر طبية فلسطينية: ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 32623 منذ اندلاع الحرب

Lebanon 24
29-03-2024 | 04:53
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