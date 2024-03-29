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شهداء وجرحى إثر استهداف قوات العدو تجمعا لمواطنين في منطقة معبر كارني شرق مدينة غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
29-03-2024 | 06:06
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