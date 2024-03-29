23
o
بيروت
27
o
طرابلس
22
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
27
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الخارجية الفلسطينية: مصداقية العالم على "محك اختبار نهائي" بعد قرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن (الشرق)
Lebanon 24
29-03-2024
|
06:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ممثل الكويت أمام محكمة العدل الدولية: رؤية بلادنا أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني"(الأناضول)
Lebanon 24
ممثل الكويت أمام محكمة العدل الدولية: رؤية بلادنا أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني"(الأناضول)
29/03/2024 13:40:39
29/03/2024 13:40:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية السعودية ترحب بتدابير "العدل الدولية" لزيادة دخول المساعدات ونقاط العبور إلى غزة
Lebanon 24
الخارجية السعودية ترحب بتدابير "العدل الدولية" لزيادة دخول المساعدات ونقاط العبور إلى غزة
29/03/2024 13:40:39
29/03/2024 13:40:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية ترحب بقرارات العدل الدولية بوقف جرائم الإبادة الجماعية فى غزة
Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية ترحب بقرارات العدل الدولية بوقف جرائم الإبادة الجماعية فى غزة
29/03/2024 13:40:39
29/03/2024 13:40:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة لـ"الجزيرة": إسرائيل تتحدى محكمة العدل الدولية وترفض إدخال المساعدات
Lebanon 24
مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة لـ"الجزيرة": إسرائيل تتحدى محكمة العدل الدولية وترفض إدخال المساعدات
29/03/2024 13:40:39
29/03/2024 13:40:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
شابة لبنانية توفيت في الاغتراب.. تعرضت لحادث سير مروّع
Lebanon 24
شابة لبنانية توفيت في الاغتراب.. تعرضت لحادث سير مروّع
09:33 | 2024-03-28
28/03/2024 09:33:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بينها لبنان.. هزّات أرضيّة ضربت 3 دول عربيّة هذه قوّتها
Lebanon 24
بينها لبنان.. هزّات أرضيّة ضربت 3 دول عربيّة هذه قوّتها
15:15 | 2024-03-28
28/03/2024 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع صوت قويّ... هذه حقيقة ما يجري الآن في صور
Lebanon 24
سماع صوت قويّ... هذه حقيقة ما يجري الآن في صور
17:06 | 2024-03-28
28/03/2024 05:06:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تحذير أمين عام "الحزب"... كيف تجمع إسرائيل معلوماتها من لبنان؟
Lebanon 24
بعد تحذير أمين عام "الحزب"... كيف تجمع إسرائيل معلوماتها من لبنان؟
14:00 | 2024-03-28
28/03/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو حادث مروّع جدّاً... حافلة سقطت عن جسر وعدد القتلى مرتفع
Lebanon 24
بالفيديو حادث مروّع جدّاً... حافلة سقطت عن جسر وعدد القتلى مرتفع
15:42 | 2024-03-28
28/03/2024 03:42:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
07:37 | 2024-03-29
"لبنان 24": غارة إسرائيلية على بلدة شبعا
07:32 | 2024-03-29
الجيش الإسرائيلي: مقتل نائب قائد وحدة الصواريخ بحزب الله في استهداف سيارته في البازورية جنوبي لبنان (سكاي نيوز عربية)
07:31 | 2024-03-29
وصول جثامين عناصر من "حزب الله" الى بلدة اللبوة استشهدوا في حلب
07:25 | 2024-03-29
الجيش الإسرائيلي: إصابة 4 ضباط وجنود في معارك غزة خلال الساعات الـ24 الماضية (الجزيرة)
07:24 | 2024-03-29
أكسيوس عن نتنياهو: أشعر بخيبة أمل كبيرة لأن واشنطن جددت عقدا بشأن القاعدة العسكرية الأميركية في قطر (الجزيرة)
07:12 | 2024-03-29
"لبنان 24": قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف بلدة الخيام
فيديو
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
04:44 | 2024-03-27
29/03/2024 13:40:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
03:48 | 2024-03-25
29/03/2024 13:40:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتوقع موعد وفاة إعلامية شهيرة.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتوقع موعد وفاة إعلامية شهيرة.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
01:53 | 2024-03-25
29/03/2024 13:40:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24