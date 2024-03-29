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يديعوت أحرونوت: وزير الدفاع غالانت تلقى خلال اجتماعاته في واشنطن عبارات قاسية تجاه إسرائيل (الجزيرة)

Lebanon 24
29-03-2024 | 06:20
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