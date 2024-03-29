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بلومبرغ عن بايدن خلال حفل لجمع تبرعات لحملته الانتخابية: دول عربية مستعدة للاعتراف بإسرائيل ضمن اتفاق مستقبلي (الجزيرة)

Lebanon 24
29-03-2024 | 06:25
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