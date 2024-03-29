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أكسيوس عن نتنياهو: أشعر بخيبة أمل كبيرة لأن واشنطن جددت عقدا بشأن القاعدة العسكرية الأميركية في قطر (الجزيرة)

Lebanon 24
29-03-2024 | 07:24
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