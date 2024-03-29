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الجيش الإسرائيلي: مقتل نائب قائد وحدة الصواريخ بحزب الله في استهداف سيارته في البازورية جنوبي لبنان (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
29-03-2024
|
07:32
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