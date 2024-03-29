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قائد المنطقة الشمالية الإسرائيلي: عازمون على خلق وضع أمني أفضل في المنطقة (الحدث)

Lebanon 24
29-03-2024 | 08:15
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