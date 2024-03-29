Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية السودانية: قوات الدعم السريع تحتجز عددا من شاحنات المساعدات كانت بطريقها للفاشر (العربية)

Lebanon 24
29-03-2024 | 08:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قوات الدعم السريع تقول إنها تقدمت في شمال وغرب أم درمان وسيطرت على جسر "ود البشير" (العربية)
lebanon 24
29/03/2024 15:57:29 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الدعم السريع تعلن تشكيل "إدارة مدنية" في ولاية الجزيرة (العربية)
lebanon 24
29/03/2024 15:57:29 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول بوزارة الداخلية السودانية: أعداد كبيرة من الأجانب دخلت البلاد وشاركت في الحرب بصفوف قوات الدعم السريع
lebanon 24
29/03/2024 15:57:29 Lebanon 24 Lebanon 24
البرهان يدعو قوات الدعم السريع للخروج من ولايتي الجزيرة والخرطوم(العربية)
lebanon 24
29/03/2024 15:57:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:52 | 2024-03-29
09:46 | 2024-03-29
09:45 | 2024-03-29
09:43 | 2024-03-29
09:40 | 2024-03-29
09:33 | 2024-03-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24