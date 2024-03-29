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المقررة الأممية لفلسطين للإذاعة الوطنية الأميركية: ذهلت من تصريح الخارجية الأميركية ضدي وأعتبره غير مسؤول (الجزيرة)

Lebanon 24
29-03-2024 | 09:13
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