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رويترز عن مسؤول رفيع في الخارجية الأميركية: المجاعة تشكل خطرا وهي محتملة جدا في بعض مناطق شمال غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
29-03-2024 | 10:35
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