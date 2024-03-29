21
o
بيروت
23
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
22
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
23
o
بشري
22
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
حزب الله: قصفنا بالمدفعية قوة مشاة إسرائيلية في حدب يارون وحققنا إصابات مؤكدة
Lebanon 24
29-03-2024
|
10:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حزب الله: قصفنا بالمدفعية آليات العدو عند دخولها موقع المالكية وحققنا إصابة مباشرة
Lebanon 24
حزب الله: قصفنا بالمدفعية آليات العدو عند دخولها موقع المالكية وحققنا إصابة مباشرة
29/03/2024 18:03:38
29/03/2024 18:03:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله": استهدفنا تجمعاً لجنود العدوّ في محيط موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية وحققنا فيه إصابات مباشرة
Lebanon 24
"حزب الله": استهدفنا تجمعاً لجنود العدوّ في محيط موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية وحققنا فيه إصابات مباشرة
29/03/2024 18:03:38
29/03/2024 18:03:38
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله: قصفنا موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة بقذائف المدفعية وحققنا إصابة مباشرة
Lebanon 24
حزب الله: قصفنا موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة بقذائف المدفعية وحققنا إصابة مباشرة
29/03/2024 18:03:38
29/03/2024 18:03:38
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله: استهدفنا قوة مشاة إسرائيلية في حرش حانيتا بالقذائف المدفعية واصبناها إصابة مباشرة
Lebanon 24
حزب الله: استهدفنا قوة مشاة إسرائيلية في حرش حانيتا بالقذائف المدفعية واصبناها إصابة مباشرة
29/03/2024 18:03:38
29/03/2024 18:03:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بينها لبنان.. هزّات أرضيّة ضربت 3 دول عربيّة هذه قوّتها
Lebanon 24
بينها لبنان.. هزّات أرضيّة ضربت 3 دول عربيّة هذه قوّتها
15:15 | 2024-03-28
28/03/2024 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع صوت قويّ... هذه حقيقة ما يجري الآن في صور
Lebanon 24
سماع صوت قويّ... هذه حقيقة ما يجري الآن في صور
17:06 | 2024-03-28
28/03/2024 05:06:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تحذير أمين عام "الحزب"... كيف تجمع إسرائيل معلوماتها من لبنان؟
Lebanon 24
بعد تحذير أمين عام "الحزب"... كيف تجمع إسرائيل معلوماتها من لبنان؟
14:00 | 2024-03-28
28/03/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو حادث مروّع جدّاً... حافلة سقطت عن جسر وعدد القتلى مرتفع
Lebanon 24
بالفيديو حادث مروّع جدّاً... حافلة سقطت عن جسر وعدد القتلى مرتفع
15:42 | 2024-03-28
28/03/2024 03:42:13
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة تُفجّر مفاجأة عن زيت القلي.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
دراسة تُفجّر مفاجأة عن زيت القلي.. إليكم هذا الخبر
12:22 | 2024-03-28
28/03/2024 12:22:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
11:46 | 2024-03-29
أ ف ب: انقطاع للكهرباء في مناطق أوكرانية عدّة بعد ضربات روسية استهدفت ثلاث محطّات حرارية (الشرق)
11:37 | 2024-03-29
الخارجية الروسية: الضربات الإسرائيلية على سوريا غير مقبولة ومثل هذه الأفعال استفزازية (سكاي نيوز عربية)
11:32 | 2024-03-29
رئيس أيرلندا: على أوروبا والمجتمع الدولي ضمان وصول المساعدات لغزة فورا ووقف إطلاق النار والإفراج عن كل الرهائن (الجزيرة)
11:01 | 2024-03-29
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي من وحدة "إيغوز" وإصابة 6 آخرين بجروح بليغة في قطاع غزة (الميادين)
10:59 | 2024-03-29
"لبنان 24": لا إصابات في الغارة الإسرائيلية على بلدة ميس الجبل
10:35 | 2024-03-29
رويترز عن مسؤول رفيع في الخارجية الأميركية: المجاعة تشكل خطرا وهي محتملة جدا في بعض مناطق شمال غزة (الجزيرة)
فيديو
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
04:44 | 2024-03-27
29/03/2024 18:03:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
03:48 | 2024-03-25
29/03/2024 18:03:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتوقع موعد وفاة إعلامية شهيرة.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتوقع موعد وفاة إعلامية شهيرة.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
01:53 | 2024-03-25
29/03/2024 18:03:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24