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رئيس أيرلندا: على أوروبا والمجتمع الدولي ضمان وصول المساعدات لغزة فورا ووقف إطلاق النار والإفراج عن كل الرهائن (الجزيرة)

Lebanon 24
29-03-2024 | 11:32
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