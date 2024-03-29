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أخبار عاجلة
أ ف ب: انقطاع للكهرباء في مناطق أوكرانية عدّة بعد ضربات روسية استهدفت ثلاث محطّات حرارية (الشرق)
Lebanon 24
29-03-2024
|
11:46
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