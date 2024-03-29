Advertisement

أخبار عاجلة

مدير مستشفى كمال عدوان لـ"AWP": شمال قطاع غزة دخل مرحلة المجاعة وتسجيل 23 وفاة بسبب الجوع

Lebanon 24
29-03-2024 | 13:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الصحة" في غزة: وفاة رضيعين نتيجة الجفاف وسوء التغذية في مستشفى كمال عدوان بشمال القطاع (الشرق)
lebanon 24
30/03/2024 00:42:00 Lebanon 24 Lebanon 24
"الصحة" في غزة: سكان شمال قطاع غزة صاروا الآن بلا أي خدمات صحية بعد توقف مستشفى كمال عدوان ببيت لاهيا عن العمل
lebanon 24
30/03/2024 00:42:00 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: الإعلان عن خروج مستشفى كمال عدوان عن الخدمة يفاقم الوضع الصحي والإنساني لأهلنا في شمالي قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
30/03/2024 00:42:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة البريطانية: المملكة المتحدة والأردن قامتا بإسقاط جوي لمساعدات لمستشفى "تل الهوى" شمالي قطاع غزة
lebanon 24
30/03/2024 00:42:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:20 | 2024-03-29
18:18 | 2024-03-29
18:17 | 2024-03-29
18:16 | 2024-03-29
18:11 | 2024-03-29
18:10 | 2024-03-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24