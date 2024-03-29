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القناة 13 الإسرائيلية: غالانت أبلغ نتنياهو بتقدم كبير في الاتصالات لإقامة قوة متعددة الجنسيات في غزة

Lebanon 24
29-03-2024 | 14:03
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