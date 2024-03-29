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واشنطن بوست: واشنطن توافق على تقديم المزيد من القنابل والطائرات الحربية لإسرائيل

Lebanon 24
29-03-2024 | 14:52
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