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نصرالله: أدعو الجميع إلى أوسع مشاركة في كل الأماكن وخصوصاً في الضاحية الجنوبية حيث سيقام الاحتفال المركزي لتأكيد إحياء مناسبة "يوم القدس"

Lebanon 24
29-03-2024 | 16:02
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