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"سي إن إن" عن بيان للجيش الإسرائيلي: تمّ قتل الفلسطينيين وجرف جثتيهما خشية أن يكونا حاملين لمتفجرات

Lebanon 24
29-03-2024 | 18:16
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