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الخارجية الأميركية: نرحب بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة ونتطلع للعمل معها

Lebanon 24
29-03-2024 | 18:17
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