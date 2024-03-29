Advertisement

أخبار عاجلة

موقع "أكسيوس": مسؤول عربي يقول إن الدول العربية قد تفكر في إرسال قوات إلى غزة للمشاركة في قوة حفظ السلام بعد الحرب

Lebanon 24
29-03-2024 | 18:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"أكسيوس" نقلاً عن مسؤول عربي: مشاركتنا في قوة حفظ السلام في غزة مرتبطة أيضا بتعزيز حل الدولتين
lebanon 24
30/03/2024 03:15:36 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": سفير دولة قطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني أول الواصلين إلى السرايا للمشاركة في إجتماع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع اللجنة الخماسية العربية الدولية
lebanon 24
30/03/2024 03:15:36 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس" عن نواب ديمقراطيين: مسؤولون في إدارة بايدن يلتقون الخميس ممثلين للجاليتين العربية والإسلامية في ميشيغن
lebanon 24
30/03/2024 03:15:36 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الدعم السريع تقول إنها تقدمت في شمال وغرب أم درمان وسيطرت على جسر "ود البشير" (العربية)
lebanon 24
30/03/2024 03:15:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
21:00 | 2024-03-29
20:46 | 2024-03-29
20:14 | 2024-03-29
20:08 | 2024-03-29
20:03 | 2024-03-29
19:59 | 2024-03-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24