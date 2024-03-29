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كتائب شهداء الأقصى - جنين: نخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المقتحمة لبلدة قباطية في جنين

Lebanon 24
29-03-2024 | 19:39
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