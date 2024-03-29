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السيناتور الديمقراطي جيف ميركلي: لا يمكن لإدارة بايدن الدعوة بمصداقية لإيصال المساعدات إلى غزة بينما ترسل الأسلحة التي تستخدمها حكومة نتنياهو لقتل الفلسطينيين الأبرياء بشكل عشوائي
Lebanon 24
29-03-2024
|
20:46
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