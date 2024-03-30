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دبابات وآليات إسرائيلية تتوغل في مخيم خان يونس وتطلق النار والقذائف بشكل مكثف

Lebanon 24
30-03-2024 | 00:46
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