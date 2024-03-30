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وسائل إعلام إسرائيلية: انفجار صاروخ "بركان" على سفوح منطقة راميم في الجليل الأعلى من دون تفعيل صفارات الإنذار

Lebanon 24
30-03-2024 | 02:23
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