البطريرك الراعي: نشهد كل يوم هجرة مقلقة للاساتذة من ذوي الكفاءة وهذا ينعكس سلبا على جودة التعليم لذلك من الضروري اقرار تشريعات جديدة تحمي المعلم

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