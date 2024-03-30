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البطريرك الراعي: نشهد كل يوم هجرة مقلقة للاساتذة من ذوي الكفاءة وهذا ينعكس سلبا على جودة التعليم لذلك من الضروري اقرار تشريعات جديدة تحمي المعلم

Lebanon 24
30-03-2024 | 03:33
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